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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannte berauben 17-Jährigen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (02.06.2026) kam es gegen 20.40 Uhr im Pomeranzengarten in Leonberg zu einem schweren Raub. Ein 17- und ein 18-Jähriger waren dort zu Fuß unterwegs, als sich ihnen eine etwa sechsköpfige Gruppe näherte. Die noch Unbekannten forderten ihre Opfer auf, dass sie ihre Taschen leeren sollten. Doch diese weigerten sich, worauf sie aus wohl kurzer Distanz mit einem Reizgas besprüht wurden. Anschließend habe einer der Täter den 17-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm seine Halskette sowie seine Weste vom Körper gerissen. Während dessen schlugen und traten die anderen Täter auf den 17- und den 18-Jährigen ein. Schließlich ergriffen die Täter zu Fuß die Flucht in Richtung des Bahnhofs. Die alarmierte Polizei führte Fahndungsmaßnahmen im Leonberger Stadtgebiet durch, die ohne Ergebnis blieben. Die Opfer erlitten leichte Verletzungen. Der Wert des Raubguts konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, könnte eine Vorgeschichte zwischen den Opfern und den Tätern zu dieser Tat geführt haben. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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