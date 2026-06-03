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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits zwischen Montag (25.05.2026) 02:00 Uhr und Donnerstag (28.05.2026) 02:10 Uhr verschafften sich bislang noch unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Milanstraße im Ortsteil Kleinsachsenheim. Im Objekt wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand sämtliche Wohnräume des Reihenhauses durchsucht, ob die Täter hierbei Beute machen konnten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch die entstandene Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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