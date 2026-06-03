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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Einbruch in der Maybachstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag (02.06.2026) 16:00 Uhr und Mittwoch (03.06.2026) 07:00 Uhr Zutritt zu einem noch im Rohbau stehenden Wohnhaus und entwendeten aus dem Keller mehrere Stromkabel im Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Mutmaßlich über die ebenfalls zu Teilen noch im Rohbau stehende Tiefgarage des Wohnkomplexes gelangten die Täter in den Keller des Wohnhauses. Hier hebelten sie mindestens vier Kellertüren gewaltsam auf, wo sie auf das Diebesgut stießen. Die Stromkabel waren auf mehreren größeren Holzkabeltrommeln aufgewickelt. Vermutlichen wurde das Diebesgut durch mehrere Täter abtransportiert, die hierfür auch ein entsprechendes Transportfahrzeug nutzen mussten. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten. Diese werden gebeten sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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