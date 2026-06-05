Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (03.06.2026) 20.30 Uhr und Donnerstag (04.06.2026) 10.30 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Schlachthofstraße Ecke Hoferstraße in Ludwigsburg ein. Indem er eine Tür aufhebelte, konnte er ins Innere gelangen. Im Verkaufsraum machte sich der Einbrecher an der Kasse zu schaffen und stahl die Kassenschublade samt dem enthaltenen Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ebenfalls auf eine dreistellige Summe belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

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