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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Fahrgästin stürzt in Linienbus und wird leichtverletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 23-jährige Fahrgästin zu, nachdem sie am Mittwoch (03.06.2026) gegen 20:10 Uhr in der Römerstraße in Leonberg in einem Linienbus gestürzt war. Der Linienbus war auf der Römerstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Im Gegenverkehr hielt zu diesem Zeitpunkt ein Lkw am rechten Fahrbahnrand. Kurz bevor der Linienbus auf Höhe des Lkw war, soll ein 56-jähriger VW-Lenker, der auf der Römerstraße entgegensetzt in Richtung Eltinger Straße unterwegs war, den Lkw passiert haben. Um eine Kollision mit dem VW zu verhindern, leitete der 33-jährige Fahrer des Linienbusses eine Vollbremsung ein. Durch den Bremsvorgang stürzte die 23-jährige Fahrgästin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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