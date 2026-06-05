PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim (K1625/Forststraße): Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (05.06.2026) gegen 17:21 Uhr befuhr eine 51-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz CLA die Kreisstraße 1625 von Ottmarsheim kommend Richtung Gemmrigheim. Im Anschluss bog die 51-Jährige an der Einmündung Forststraße nach links Richtung Gemmrigheim ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 49-jährigen Motorradfahrer einer Harley-Davidson, der Richtung Ottmarsheim fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 49-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die 51-Jährige wurde vom Rettungsdienst ambulant betreut. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf 45.000 Euro. Im Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie der Straßenmeisterei. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet. Die Unfallörtlichkeit musste während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Der Streckenabschnitt wurde um 23:15 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise bis zu sechs Streifen im Einsatz. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 15:48

    POL-LB: Freiberg am Neckar: schadensträchtiger Unfall - Polizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache war ein 86 Jahre alte Mercedes-Lenkerin am Freitagnachmittag (05.06.2026) nicht mehr fähig ihre A-Klasse sicher zu führen. Aufgrund dessen war sie gegen 14.00 Uhr in der Schubartstraße in Freiberg am Neckar in einen Unfall verwickelt. Gemäß den bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Marbach am ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 15:23

    POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Einbruch in Schul-Sporthalle

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich zwischen Mittwoch (03.06.2026) und Freitagmorgen (05.06.2026) brachen noch unbekannte Täter in eine Schul-Sporthalle in der Westfalenstraße in Oßweil ein. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang ins Innere der Halle. Im Inneren brachen sie eine Tür zu einem Nebenraum und drei Schränke auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand stahlen die Einbrecher nichts. Der entstandene ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 09:52

    POL-LB: Leonberg: Fahrgästin stürzt in Linienbus und wird leichtverletzt - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Leichte Verletzungen zog sich eine 23-jährige Fahrgästin zu, nachdem sie am Mittwoch (03.06.2026) gegen 20:10 Uhr in der Römerstraße in Leonberg in einem Linienbus gestürzt war. Der Linienbus war auf der Römerstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Im Gegenverkehr hielt zu diesem Zeitpunkt ein Lkw am rechten Fahrbahnrand. Kurz bevor der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren