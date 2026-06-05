Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim (K1625/Forststraße): Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (05.06.2026) gegen 17:21 Uhr befuhr eine 51-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz CLA die Kreisstraße 1625 von Ottmarsheim kommend Richtung Gemmrigheim. Im Anschluss bog die 51-Jährige an der Einmündung Forststraße nach links Richtung Gemmrigheim ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 49-jährigen Motorradfahrer einer Harley-Davidson, der Richtung Ottmarsheim fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 49-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die 51-Jährige wurde vom Rettungsdienst ambulant betreut. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf 45.000 Euro. Im Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie der Straßenmeisterei. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet. Die Unfallörtlichkeit musste während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Der Streckenabschnitt wurde um 23:15 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise bis zu sechs Streifen im Einsatz. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

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