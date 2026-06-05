Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: schadensträchtiger Unfall - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache war ein 86 Jahre alte Mercedes-Lenkerin am Freitagnachmittag (05.06.2026) nicht mehr fähig ihre A-Klasse sicher zu führen. Aufgrund dessen war sie gegen 14.00 Uhr in der Schubartstraße in Freiberg am Neckar in einen Unfall verwickelt. Gemäß den bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Marbach am Neckar bog die Frau zunächst von der Hohenecker Straße in die Schubartstraße ab. Bereits dort streifte sie ein Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf kam sie, nachdem sie die Kreuzung mit der Trollinger Straße passiert hatte, nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine kleine Mauer. Anschließend prallte sie gegen vier PKW, die vor einem Wohnhaus geparkte waren. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ob sie durch den Unfall verletzt wurde, steht derzeit noch nicht fest. Bei den vier beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um zwei Mercedes, einen Kia und einen Nissan. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 150.000 Euro belaufen. Die A-Klasse der 86-Jährigen und der Kia wurden abgeschleppt. Die Polizei bittet Zeugen, denen bereits vor dem Unfall in oder um Freiberg am Neckar die Mercedes A-Klasse-Fahrerin aufgrund unsicherer Fahrweise aufgefallen ist oder Personen, die ebenfalls durch die Frau geschädigt wurden, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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