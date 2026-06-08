Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Verkehrsunfall auf Einkaufsmarktparkplatz - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (05.06.2026) zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr auf einem Einkaufsmarktparkplatz in der Kleinaspacher Straße in Großbottwar ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 87-jähriger Fußgänger lief auf dem Parkplatzgelände in Richtung Eingang des Einkaufsmarktes. Zeitgleich fuhr auf dem Parkplatz ein bislang unbekanntes Fahrzeug rückwärts. Hierbei übersah der ebenso noch unbekannte Fahrzeuglenker mutmaßlich den Senior. Hierdurch erschrak der 87-Jährige, kam ins Straucheln und hielt sich an dem unbekannten Fahrzeug fest. Im Nachgang lief er in den Markt und das unbekannte Fahrzeug, zudem nichts weiteres bekannt ist, entfernte sich in unbekannte Richtung. Im Einkaufsmarkt machten Mitarbeiter den Senior auf eine Verletzung an seinem Arm aufmerksam. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet diese sich zu melden.

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