Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Unfallflucht in der Stuttgarter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag (07.06.2026) zwischen 11:15 Uhr und 14:50 in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi A5, der auf dem Parkplatz eines Hotels gestanden hatte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

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