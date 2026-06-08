PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Unfallflucht in der Stuttgarter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag (07.06.2026) zwischen 11:15 Uhr und 14:50 in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi A5, der auf dem Parkplatz eines Hotels gestanden hatte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 13:16

    POL-LB: Kornwestheim: 38-Jähriger beleidigte Kundschaft und Mitarbeitender zweier Geschäfte

    Ludwigsburg (ots) - Wegen Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 38 Jahre alten Mann, der am Sonntagmittag (07.06.2026) einer Mitarbeiterin einer Bäckerei, deren Kundschaft sowie einen Mitarbeiter eines weiteren benachbarten Geschäfts im Bereich des Bahnhofs in Kornwestheim auf das Übelste beleidigte. Der Mann betrat die Bäckerei gegen 12.00 Uhr und gab eine ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:52

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 48-jährige Frau durch Hund verletzt - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Nachdem eine 48 Jahre alte Frau am Samstag (06.06.2026) gegen 17.00 Uhr im Bereich eines Wegs nahe der Enz bei der Sägmühle zwischen Bissingen und Unterriexingen von einem Hund verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Während die Frau einen Spaziergang machte, kam plötzlich ein Hund auf sie zu, den sie nicht zuordnen konnte. Das Tier, ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:52

    POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Raub auf Tankstelle - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend (06.06.2026) gegen 22:00 Uhr betrat ein noch unbekannter Täter eine Tankstelle in der Widdumstraße in Darmsheim und verlangte Bargeld. Einen 18-jährigen Tankstellenmitarbeiter, der zu diesem Zeitpunkt an der Kasse im Thekenbereich stand, forderte der Täter unter Vorhalt einer Pistole auf, die Kasse zu öffnen. Dies verweigerte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren