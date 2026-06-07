Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Glück im Verkehrsunglück

Einöd (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Lkw die Ortsverbindung von Poppenhausen nach Einöd. Um an der Kreuzung abzubiegen, leitete der Unimog-Fahrer den Bremsvorgang ein. Doch plötzlich versagten die Bremsen auf der leicht abschüssigen Straße und der Fahrer war gezwungen geradeaus über die Kreuzung zu fahren. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen, der Mauer und Hauswand eines Wohnhauses und schlussendlich mit einer Straßenlaterne, welche umfiel. Das Unglück: Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von knapp 15.000 Euro. Das Glück: Es wurden keine Personen durch den Verkehrsunfall verletzt.

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