POL-IZ: 260618.1 Brunsbüttel: Geldbörse während Einkauf entwendet
Brunsbüttel (ots)
Am 17.06.2026 zwischen 09:45 Uhr - 10:20 Uhr erledigte die 64jährige Geschädigte ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Max-Planck-Straße in Brunsbüttel. Im Kassenbereich bemerkte die Kundin dann das Fehlen ihrer Geldbörse mit persönlichen Ausweispapieren, ihrer EC-Karten und einem nicht unerheblichen Bargeldbetrag. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang besonders aufmerksam bei Supermarkteinkäufen zu bleiben und die Wertsachen nicht unbeobachtet und gut gesichert mitzuführen.
Jochen Zimmermann
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