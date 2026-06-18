POL-IZ: 260618.1 Brunsbüttel: Geldbörse während Einkauf entwendet

Heide (ots) - Am Abend des 16.06.2026 kam es in Heide zu einer Sachbeschädigung am Gebäude des Ortsverbands der CDU. Der Täter konnte im Rahmen einer sofortigen Fahndung aufgegriffen werden. Um 21:30 Uhr meldeten Zeugen eine gegenwärtige Sachbeschädigung zum Nachteil des Ortsverbands der Heider CDU. Eine männliche Person werfe demnach Steine gegen das Gebäude in der Neuen Anlage in Heide und habe dadurch die ...

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