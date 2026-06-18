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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260618.1 Brunsbüttel: Geldbörse während Einkauf entwendet

Brunsbüttel (ots)

Am 17.06.2026 zwischen 09:45 Uhr - 10:20 Uhr erledigte die 64jährige Geschädigte ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Max-Planck-Straße in Brunsbüttel. Im Kassenbereich bemerkte die Kundin dann das Fehlen ihrer Geldbörse mit persönlichen Ausweispapieren, ihrer EC-Karten und einem nicht unerheblichen Bargeldbetrag. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang besonders aufmerksam bei Supermarkteinkäufen zu bleiben und die Wertsachen nicht unbeobachtet und gut gesichert mitzuführen.

Jochen Zimmermann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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