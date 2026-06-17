Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260617.2 Itzehoe: Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Itzehoe (ots)

Am 16.06.2026 um 22:35 Uhr kontrollierten Beamte einen Kleinwagen in der Lindenstraße in Itzehoe. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte intensiven Cannabisgeruch im Fahrzeuginneren fest. Der Fahrzeugführer stritt jedweden Drogenkonsum ab. Während der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 26-jährigen Fahrers verstärkten sich die Verdachtsmomente, dass selbiger das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt habe. Ein anschließend durchgeführter Drogentest fiel dementsprechend auch positiv aus. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe beim Mann aus dem Itzehoer Umland an. Die Weiterfahrt untersagten sie ihm. Der Betroffene wird sich in einem Verfahren wegen der Drogenfahrt verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

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