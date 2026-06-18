Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260618.3 Meldorf: Betrunkenen und unter Drogen stehenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Meldorf (ots)

Beamte der Polizeistation Meldorf kontrollierten nachmittags am 17.06.2026 um 17:07 Uhr in der Rosenstraße einen Pkw, welcher ihnen zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet aufgefallen ist. Während der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte Atemalkohol beim Fahrzeugführer. Ein Atemalkoholtest beim Meldorfer ergab einen Wert von 0,46 Promille. Im weiteren Verlauf verdichteten sich außerdem die Verdachtsmomente, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogenvortest reagierte auf mehrere verbotene Substanzen positiv. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutentnahme beim 42-Jährigen an. Der Betroffene wird sich wegen seiner Drogenfahrt in einem Verfahren verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

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