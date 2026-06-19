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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260619.3 Lägerdorf: Seniorin beim Einkauf bestohlen

Lägerdorf (ots)

Während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in Lägerdorf ist eine Seniorin am Donnerstag Opfer eines Diebstahls geworden. Eine unbekannte Person entwendete ihr unbemerkt eine Geldbörse samt Inhalt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 10.00 Uhr erledigte die 83-Jährige ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Breitenburger Straße. Währenddessen führte sie zwei Portemonnaies in einem Beutel mit sich. Als sie sich an der Kasse befand, bemerkte sie das Fehlen einer ihrer Geldbörsen. In dieser befanden sich unter anderem rund 185 Euro Bargeld.

Die Tat geschah offenbar völlig unbemerkt. Der Geschädigten war keine verdächtige Person aufgefallen.

Hinweise nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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