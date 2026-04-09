Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der BAB 20

Greifswald (ots)

Am 09.04.2026 gegen 19:00 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen und Gützkow auf Höhe der Brücke bei Alt Pansow/Dersekow zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer eines Daihatsu die A20 in Fahrtrichtung Stettin, als er durch eine auf der Brücke stattfindende Demonstration abgelenkt wurde. Infolgedessen bremste der Fahrer sein Fahrzeug stark ab. Der nachfolgende 64-jährige Fahrzeugführer eines VW Transporters konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr dem PKW auf. In dem Auto befanden sich drei weitere Insassen. Ein drittes Fahrzeug wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Die 44-jährige Fahrzeugführerin des Teslas sowie ihr Mann und ihre zwei Kinder blieben unverletzt. Auf Grund der schweren Schäden am PKW Daihatsu wurde der 62-jährige Fahrzeugführer in seinem PKW eingeklemmt. Durch eingesetzte Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Grimmen und Süderholz konnte er aus dem Auto befreit werden. Der 62-jährige wurde bei dem Unfall schwerverletzt und durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,- EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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