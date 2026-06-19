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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260619.2 Schalkholz: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schalkholz (ots)

Am Donnerstag hat sich in Schalkholz ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad ereignet. Der Fahrer des Zweirades zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 16.30 Uhr war ein 34-jähriger Dithmarscher mit einem Motorroller auf der Landesstraße 149 aus Richtung Hennstedt kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 6 beabsichtigte er, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Renault eines 43-Jährigen. Obwohl beide Beteiligten noch ein Bremsmanöver einleiteten, ließ sich der Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Rollerfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Renault blieb unverletzt.

An dem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro, während an dem Wagen keine Schäden ersichtlich waren.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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