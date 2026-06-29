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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260629.2 Hingstheide: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf Landesstraße

Hingstheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hingstheide haben am Sonntagmittag mehrere Menschen leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 65-jährige Frau um 13:10 Uhr mit einem Skoda auf der Bokeler Straße außerorts auf der Landesstraße 114 von Hingstheide kommend in Richtung Wrist. Ein 52-Jähriger kam ihr mit einem BMW entgegen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Skoda-Fahrerin auf den Fahrstreifen des BMW.

Der BMW-Fahrer versuchte noch, nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen auszuweichen. Das Ausweichmanöver reichte jedoch nicht aus. Der Skoda touchierte den BMW im hinteren Bereich. Anschließend verlor der 52-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW drehte sich und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem weiteren Skoda eines 46-Jährigen, der zuvor hinter dem Skoda der 65-Jährigen gefahren war.

Rettungswagen brachten den BMW-Fahrer, seine Beifahrerin, den 46-jährigen Skoda-Fahrer und dessen Beifahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden vollständig. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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