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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260629.1 Itzehoe: Mercedes kollidiert mit Zaun, Verkehrszeichen und Baum

Itzehoe (ots)

Am Sonntagmorgen hat sich in Itzehoe ein Verkehrsunfall mit einem Mercedes ereignet. Zwei Männer erlitten leichte Verletzungen und entfernten sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei ermittelt nun unter anderem, wer das Fahrzeug geführt hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Mercedes um 05:25 Uhr auf der Oelixdorfer Straße stadtauswärts. An der Einmündung zur Trotzenburger Straße kam das Fahrzeug vermutlich nach einem misslungenen Abbiegemanöver nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen drehte sich und kollidierte mit einem Holzzaun, einem Verkehrszeichen und einem Baum.

An dem Mercedes entstand Totalschaden. Die beiden Insassen verließen das Fahrzeug unmittelbar nach dem Unfall und entfernten sich beim Eintreffen von Ersthelfern unerlaubt vom Unfallort.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung traf eine Streifenwagenbesatzung einen 25-jährigen Mann aus dem Kreis Steinburg an. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,17 Promille. Der syrische Staatsangehörige erlitt leichte Verletzungen.

Im weiteren Verlauf trafen zwei Polizeibeamte, die sich nach Ende ihres Nachtdienstes auf dem Heimweg befanden, auf den zweiten Unfallbeteiligten. Als sie den 24-jährigen aus dem Kreis Steinburg ansprachen und sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben, flüchtete der gambische Staatsangehörige zunächst. Die Beamten stoppten ihn kurze Zeit später. Dabei leistete der Mann Widerstand. Auch er erlitt beim Verkehrsunfall leichte Verletzungen.

Ein Bereitschaftsrichter des Amtsgerichts ordnete die Entnahme von Blutproben bei beiden Unfallbeteiligten an. Im Rahmen der Ermittlungen ist nun zu klären, wer den Mercedes zum Unfallzeitpunkt geführt hat.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrverhalten des Mercedes vor dem Zusammenstoß geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden. Auch Hinweise zu den beiden Männern oder zu deren Verhalten nach dem Unfall können für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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