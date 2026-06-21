LPI-SHL: Weißer Transporter flüchtet nach Zusammenstoß mit geparktem Fahrzeug
Zella-Mehlis (ots)
Am Freitag, den 19.06.2026, gegen 19:40 Uhr, kam es in der Rodebachstraße in Zella-Mehlis zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Transporters kollidierte beim Rückwärtsfahren mit einem geparkten Pkw und verursachte einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer aus, begutachtete beide Fahrzeuge und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne die erforderlichen Angaben zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum Fahrzeug oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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Inspektionsdienst Suhl
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