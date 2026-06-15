Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Raub und bittet um Mithilfe

Augsburg (ots)

Spickel-Herrenbach - Am Samstag (13.06.2026) kam es zu einem Raub Am Eiskanal.

Gegen 23.30 Uhr lief ein 29-Jähriger Am Eiskanal in nördliche Richtung und traf hierbei auf eine Personengruppe bestehend aus einem 15-Jährigen, einem 18-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter. Die Personengruppe forderte den 29-Jährigen zunächst zur Herausgabe seiner Umhängetasche auf. Da er dies verneinte, wurde ihm diese mit Gewalt entrissen. Die Personengruppe entfernte sich im Anschluss. Der 15-Jährige und der 18-Jährige konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Gruppe erbeutete einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes gegen den 15-, den 18-Jährigen, sowie einen bislang unbekannten Täter. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 15-Jährige besitzt die deutsche, der 18-Jährige die rumänische Staatsangehörigkeit. Bei der dritten Person, soll es sich um eine männliche Person, im Alter von 16 - 20 Jahren, mit südlichem Aussehen handeln. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Zeugen, welche im Tatzeitraum entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell