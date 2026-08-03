Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Brensbach

Brensbach (ots)

Am Montag, den 03.08.2026 gegen 13:55 Uhr kam es im Kurvenbereich der Darmstädter Straße, vor dem Sportgeschäft "Adi's Sportwelt" in Brensbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem dort abgeparkten Pkw.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 EUR.

Da die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, werden weitere Zeugen gesucht.

Personen, die sachdienliche Angaben zum genannten Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Höchst unter 06163 / 9410 in Verbindung zu setzen.

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