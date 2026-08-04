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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Mit 1,16 Promille am Steuer

Kelsterbach (ots)

Ein 69-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am frühen Montagabend (3.8.) wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten.

Gegen 17.20 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Kelsterbach ein Fahrzeug im Kleinen Kornweg. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr, der aus dem Fahrzeuginnenraum drang. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille.

Der 69 Jahre alte Fahrer wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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