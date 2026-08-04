Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Fürth (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag (4.8.) musste die Erbacher Straße für rund vier Stunden teilweise voll gesperrt werden.

Zeugen verständigten gegen 9.40 Uhr die Polizei und meldeten einen Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger die Bundesstraße 38 aus Krumbach kommend in Richtung Fürth. Eine 48 Jahre alte Frau befand sich mit ihrem Auto auf der Linksabbiegespur im Bereich einer dortigen Drogerie.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 41-Jährige mit seinem Sattelzug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Fahrzeug der 48-Jährigen. Beide Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Da bei dem Unfall zudem ein Stromkasten beschädigt wurde, musste die Stromversorgung vorübergehend unterbrochen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Räumungsarbeiten blieb die Erbacher Straße bis etwa 13.30 Uhr teilweise voll gesperrt.

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