Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rätselhafter Balkonsturz in Sollstedt

Sollstedt (ots)

Rätsel gibt den Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen ein Sachverhalt aus, der am Sonntagmittag bekannt wurde. So versuchte vermutlich ein 18-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ernst-Thälmann-Straße über einen Balkon im ersten Obergeschoss in eine Wohnung zu gelangen. Inwieweit dies rechtmäßig geschah muss noch geklärt werden.

Jedenfalls glückte die waghalsige Kletteraktion nicht. Der Mann stürzte in den darunterliegenden Garten und beschädigte dort einen Gartenzwerg sowie eine Plexiglasscheibe. Am Sonntag konnte der Mann in einem Krankenhaus in Mühlhausen angetroffen werden. Warum er in Behandlung war und ob diese von dem Balkonsturz stammen verschwieg er den Beamten Gegenüber.

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