Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: 86-Jährige mittels "Kettentrick" bestohlen

Raunheim (ots)

Bislang noch unbekannte Trickdiebe hatten es am Montagnachmittag (3.8.) auf eine 86 Jahre alte Frau abgesehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor dieser Masche.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach eine unbekannte Täterin die Seniorin gegen 17 Uhr an der Ecke Limesstraße/Ludwig-Buxbaum-Allee an und verwickelte sie in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf legte sie der 86-Jährigen gemeinsam mit zwei hinzukommenden Komplizen Halsketten, Armbänder und einen Ring an. Anschließend flüchtigte das Trio in einer weißen BMW-Limousine. Erst später bemerkte die Seniorin, dass ihr eine Halskette sowie zwei Armbänder gestohlen worden waren.

Die Haupttäterin wird als 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß beschrieben. Sie trug einen Rock sowie ein Kopftuch. Zu den beiden männlichen Begleitern liegt derzeit keine Personenbeschreibung vor.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (SO 20) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei:

Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungsversuchen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen fremde Personen unvermittelt zu nahe kommen oder versuchen, Sie durch Gespräche, Umarmungen oder vermeintliche Geschenke abzulenken. Verständigen Sie im Verdachtsfall umgehend die Polizei.

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