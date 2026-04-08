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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Dienstag, dem 07.04.2026, kam es im Bereich der L 528 zu zwei Verkehrsunfällen mit leichtverletzten Personen. Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 53-jährige mit ihrem Auto die L 528 in Richtung Meckenheim hinter zwei Traktoren mit Anhänger und einem weiteren Auto. Die Fahrerin entschied sich, die vor ihr fahrenden Fahrzeuge zu überholen und scherte aus. Der erste Traktor begann, nach rechts in einen Wirtschaftsweg einzubiegen. Hierbei scherte der Anhänger aus, womit die Autofahrerin nicht rechnete und kollidierte mit diesem. Die Frau zog sich Schürfwunden zu, eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte sie ab. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung L 528 / L 532 in der Nähe der Shell Tankstelle. Zwei Autofahrer standen hintereinander an einer roten Ampel. Obwohl die Ampel weiterhin rot zeigte, fuhr der an zweiter Stelle stehende 37-jährige los und kollidierte mit dem Heck des vor ihm stehenden 38-jährigen. Dieser erlitt Schmerzen im Nackenberiech und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 4.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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