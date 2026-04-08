PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Waldsee, Schifferstadt (ots)

Am Dienstagmorgen des 07.04.2026 wurden durch die Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 13:30 Uhr Kontrollstellen an der K 13 in Waldsee mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen sowie in der Burgstraße in Schifferstadt eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollen konnte ein 53-jähriger Autofahrer festgestellt werden, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann zeigte außerdem drogentypische Auffälligkeiten in der Motorik. Er räumte den Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Insgesamt konnten zwanzig Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, der Spitzenreiter erreichte 81 km/h bei erlaubten 50 km/h und muss mit einem Bußgeld in Höhe von 200 EUR und einen Punkt in Flensburg rechnen. Sechs Fahrer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt und ein Fahrer verwendete sein Handy während der Fahrt. Bei zwei Fahrzeugen konnten Mängel festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 11:22

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (07.04.2026), gegen 19:40 Uhr, kam es in der Erbachstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 32-jährige PKW-Fahrer sowie sein 61-jähriger Beifahrer befuhren die Erbachstraße von der Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Kropsburgstraße. Der Fahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 09:39

    POL-PDLU: Taschendiebstahl am Hauptbahnhof

    Speyer (ots) - Zu einem sogenannten Taschendiebstahl kam es am gestrigen Dienstag gegen 13:30 Uhr am Speyerer Hauptbahnhof. Nachdem eine 79-Jährige beim Verlassen der Bahnhofshalle in Richtung Bahnsteig angerempelt wurde, musste sie das Fehlen ihres Mobiltelefons feststellen, welches sie in einer über die Schulter getragenen Handtasche aufbewahrte. Den Mann, der sie anrempelte, konnte die Geschädigte beschreiben: unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren