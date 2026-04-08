Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Waldsee, Schifferstadt (ots)

Am Dienstagmorgen des 07.04.2026 wurden durch die Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 13:30 Uhr Kontrollstellen an der K 13 in Waldsee mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen sowie in der Burgstraße in Schifferstadt eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollen konnte ein 53-jähriger Autofahrer festgestellt werden, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann zeigte außerdem drogentypische Auffälligkeiten in der Motorik. Er räumte den Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Insgesamt konnten zwanzig Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, der Spitzenreiter erreichte 81 km/h bei erlaubten 50 km/h und muss mit einem Bußgeld in Höhe von 200 EUR und einen Punkt in Flensburg rechnen. Sechs Fahrer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt und ein Fahrer verwendete sein Handy während der Fahrt. Bei zwei Fahrzeugen konnten Mängel festgestellt werden.

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