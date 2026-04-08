Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (07.04.2026), gegen 19:40 Uhr, kam es in der Erbachstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 32-jährige PKW-Fahrer sowie sein 61-jähriger Beifahrer befuhren die Erbachstraße von der Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Kropsburgstraße. Der Fahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW frontal zusammen, wodurch dieser wiederum in die nahgelegene Kleingartenanlage geschleudert wurde. Durch den Unfall beschädigte das verursachende Fahrzeug zudem eine Toranlage sowie einen dort abgestellten Roller. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 27.000EUR geschätzt. Der 61-jährige Beifahrer wurde infolge des Unfalls schwer verletzt, weshalb der hinzugerufene Rettungsdienst ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus verbrachte. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall von der Örtlichkeit. Die eingesetzte Polizei konnte den Unfallverursacher durch Zeugenhinweise feststellen und festnehmen. Die Polizeibeamten stellten im Rahmen dessen bei dem Fahrer einen Alkoholwert von 1,93 Promille fest, weshalb er im Anschluss zwecks Blutentnahme sowie medizinischer Versorgung seiner leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des Verursachers sowie das unfallverursachende Fahrzeug sicher. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

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