PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (07.04.2026), gegen 19:40 Uhr, kam es in der Erbachstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 32-jährige PKW-Fahrer sowie sein 61-jähriger Beifahrer befuhren die Erbachstraße von der Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Kropsburgstraße. Der Fahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW frontal zusammen, wodurch dieser wiederum in die nahgelegene Kleingartenanlage geschleudert wurde. Durch den Unfall beschädigte das verursachende Fahrzeug zudem eine Toranlage sowie einen dort abgestellten Roller. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 27.000EUR geschätzt. Der 61-jährige Beifahrer wurde infolge des Unfalls schwer verletzt, weshalb der hinzugerufene Rettungsdienst ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus verbrachte. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall von der Örtlichkeit. Die eingesetzte Polizei konnte den Unfallverursacher durch Zeugenhinweise feststellen und festnehmen. Die Polizeibeamten stellten im Rahmen dessen bei dem Fahrer einen Alkoholwert von 1,93 Promille fest, weshalb er im Anschluss zwecks Blutentnahme sowie medizinischer Versorgung seiner leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des Verursachers sowie das unfallverursachende Fahrzeug sicher. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 09:39

    POL-PDLU: Taschendiebstahl am Hauptbahnhof

    Speyer (ots) - Zu einem sogenannten Taschendiebstahl kam es am gestrigen Dienstag gegen 13:30 Uhr am Speyerer Hauptbahnhof. Nachdem eine 79-Jährige beim Verlassen der Bahnhofshalle in Richtung Bahnsteig angerempelt wurde, musste sie das Fehlen ihres Mobiltelefons feststellen, welches sie in einer über die Schulter getragenen Handtasche aufbewahrte. Den Mann, der sie anrempelte, konnte die Geschädigte beschreiben: unter ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 09:34

    POL-PDLU: Frankenthal - Kontrollstelle mit Geschwindigkeitsmessungen

    Frankenthal (ots) - Am 07.04.2026 wurde im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Straße Am Kanal in Frankenthal durch Polizeibeamte hiesiger Dienststelle sowie unterstützende Kräfte der Bereitschaftspolizei eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt konnten ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 16:11

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Montagmittag des 06.04.2026 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger fuhr mit seinem Auto die Getreidestraße entlang, bis ihm ein 6-jähriger mit seinem Fahrrad entgegenkam. Der Autofahrer hielt daraufhin an. Der 6-jährige bemerkte das Auto jedoch nicht, weshalb er mit geringer Geschwindigkeit mit diesem frontal kollidierte und stürzte. Dank angelegtem Schutzhelm zog ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren