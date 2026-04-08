Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund berauschender Mittel im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (07.04.2026), gegen 23:25 Uhr, kam es am Kaiserwörthdamm in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 29-jährige PKW-Fahrerin befuhr mit drei weiteren Fahrzeuginsassen den linken Fahrstreifen des Kaiserwörthdamms vom Adlerdamm kommend in Fahrtrichtung B9. Der 19-jährige PKW-Fahrer befuhr ebenfalls mit drei weiteren Fahrzeuginsassen den rechten Fahrstreifen des Kaiserwörthdamm in gleicher Fahrtrichtung. Der 19-Jährige beabsichtigte in entgegengesetzte Richtung in Fahrtrichtung Adlerdamm zu drehen, indem er auf den linken Fahrstreifen wechselte. Hierbei übersah der 19-Jährige den sich auf dem linken Fahrstreifen befindlichen PKW der 29-Jährigen und touchierte diesen. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 35.000EUR geschätzt. Die 29-jährige Fahrerin sowie die 36-jährige Beifahrerin wurden infolge des Unfalls leicht verletzt, weshalb der hinzugerufene Rettungsdienst beide zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbrachte. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bei dem 19-jährigen Unfallverursacher Hinweise auf Cannabiskonsum fest, weshalb die Polizei ihn im Anschluss an die Unfallaufnahme zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbrachte. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des Verursachers sicher. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

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