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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lorsch (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag (02.08.), 18:00 Uhr bis zum Dienstag (04.08.), 13:00 Uhr ereignete sich in der Neckarstraße in 64653 Lorsch eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, den am Fahrbahnrand geparkten PKW der Geschädigten. Im Anschluss an den Unfallhergang entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne dessen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden geben sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-706555 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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