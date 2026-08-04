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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Arheilgen: Zusammenstoß mit geparkten Auto und geflüchtet
Zeugen gesucht!

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (28.07.) kam es zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Hirschstraße 35 in Darmstadt-Arheilgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand abgestellter grauer SUV wurde im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier Darmstadt, Tel. 06151 - 969 41310 zu melden.

Berichterstatter: POK Batur

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
PHK Ball
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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