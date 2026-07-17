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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Toilettengang bestohlen - Ladendieb erwischt

Lüdenscheid (ots)

Einem 67-Jährigen wurde am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Toilette im Stern-Center die Geldbörse gestohlen. Er hatte seine Umhängetasche kurz an einem Heizkörper aufgehängt. Mit den erbeuteten Kredit- und Bankkarten hat der Täter bereits mehrmals eingekauft. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein Mitarbeiter eines Discounters an der Heedfelder Straße erwischte am Donnerstagnachmittag einen mutmaßlichen Ladendieb. Er hatte eine Tasche mit Süßigkeiten und Getränken gefüllt, legte aber nur einen Teil zum Bezahlen auf das Band an der Kasse. Bei seiner Durchsuchung fanden Polizeibeamte ein Messer. Deshalb bekam der Mann eine Anzeige wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen. Der Markt erteilte Hausverbot. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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