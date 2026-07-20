Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall in Homburg

Homburg (ots)

Am 19.07.2026, um 20:52 Uhr, ereignete sich ein Alleinunfall in der Richard-Wagner-Straße in Homburg. Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers im Rahmen eines Rangiervorgangs kollidierte der 84-jährige Fahrer eines Skoda mit zwei geparkten Fahrzeugen (VW Golf und Motorrad) sowie schließlich mit der Hauswand eines Anwesens der Richard-Wagner-Straße. Der Fahrer des Skoda wurde leicht verletzt, an allen beteiligten Fahrzeugen sowie der Hauswand entstand Sachschaden.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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