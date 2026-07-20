POL-HOM: Verkehrsunfall in Homburg
Homburg (ots)
Am 19.07.2026, um 20:52 Uhr, ereignete sich ein Alleinunfall in der Richard-Wagner-Straße in Homburg. Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers im Rahmen eines Rangiervorgangs kollidierte der 84-jährige Fahrer eines Skoda mit zwei geparkten Fahrzeugen (VW Golf und Motorrad) sowie schließlich mit der Hauswand eines Anwesens der Richard-Wagner-Straße. Der Fahrer des Skoda wurde leicht verletzt, an allen beteiligten Fahrzeugen sowie der Hauswand entstand Sachschaden.
Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell