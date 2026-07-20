POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatzgelände am Jägersburger Weiher in Homburg
Homburg (ots)
Im Tatzeitraum des 05.07.2026, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände des Jägersburger Weihers, angrenzend zu dem dortigen Kletterpark zu einer Verkehrsunfallflucht.
Nach bisherigem Ermittlungsstand kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit mit einem geparkten Telsa (Farbe: blau). Im Anschluss an das Unfallgeschehen flüchtet der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
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