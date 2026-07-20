PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatzgelände am Jägersburger Weiher in Homburg

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum des 05.07.2026, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände des Jägersburger Weihers, angrenzend zu dem dortigen Kletterpark zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit mit einem geparkten Telsa (Farbe: blau). Im Anschluss an das Unfallgeschehen flüchtet der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 07:48

    POL-HOM: Gefährdung des Straßenverkehrs, L118 zwischen Reiskirchen und Homburg

    Homburg (ots) - Am Mittwoch, den 15.07.2026, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der L 118 von Jägersburg kommend in Fahrtrichtung Homburg zu einem Verkehrsvorfall, bei dem ein Audi Kombi mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden hierbei zumindest teilweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Im Rahmen ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 06:50

    POL-HOM: Sachbeschädigung an einem PKW in Homburg

    Homburg (ots) - Am 30.06.2026, um ca. 17:15 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz "In den Rohrwiesen" in 66424 Homburg. Eine bislang unbekannte Person beschädigte auf unbekannte Art und Weise die Kofferraumklappe eines grauen Hyundai i30 mit KUS-Kreiskennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 14:27

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht zwischen Homburg und Käshofen

    Homburg (ots) - Am 11.07.2026, zwischen 13:30 Uhr und 17:45 Uhr ereignete sich auf der L120 zwischen Homburg und Käshofen ein Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Käshofen, parkenden VW Corrado. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne die erforderlichen Angaben zu tätigen. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren