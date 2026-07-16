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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährdung des Straßenverkehrs, L118 zwischen Reiskirchen und Homburg

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der L 118 von Jägersburg kommend in Fahrtrichtung Homburg zu einem Verkehrsvorfall, bei dem ein Audi Kombi mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden hierbei zumindest teilweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Im Rahmen der Ermittlungen wird insbesondere der Fahrer bzw. die Fahrerin eines bislang unbekannten BMW gesucht. Dieses Fahrzeug war vor dem Audi aus der Steinbachstraße nach rechts in die L 118 eingebogen und wurde ebenfalls von dem grauen Audi überholt. Die Polizei bittet den Fahrer bzw. die Fahrerin des BMW sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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