Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an einem PKW in Homburg

Homburg (ots)

Am 30.06.2026, um ca. 17:15 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz "In den Rohrwiesen" in 66424 Homburg. Eine bislang unbekannte Person beschädigte auf unbekannte Art und Weise die Kofferraumklappe eines grauen Hyundai i30 mit KUS-Kreiskennzeichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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