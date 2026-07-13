Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Homburg (ots)

Am 13.07.2026, gegen 09:25 Uhr, ereignete sich auf der L 223 zwischen Homburg und Bechhofen ein Verkehrsunfall zwischen einem silbernen Audi A 4 mit Homburger Kreiskennung und einem Mercedes-Lkw mit Kuseler Kreiskennung. Der 66-jährige Fahrer des Audi kam in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem durch einen 35-Jährigen geführten Lkw. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des Audis wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Spurensicherungsgutachten in Auftrag gegeben. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wird die L 223 mindestens noch bis 15:30 Uhr voll gesperrt sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen. Weiterhin wird der Fahrer eines dunklen Kombis (Hersteller sowie Kennzeichen unbekannt), welcher die L 223 unmittelbar vor dem verunfallten Audi befuhr gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden - dieser könnte als Verkehrsunfallzeuge in Betracht kommen.

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