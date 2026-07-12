Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Kaiserslauterer Straße in Homburg

Homburg (ots)

Am 11.07.2026 gegen 07:20 Uhr ereignete sich in der Kaiserslauterer Straße in Homburg in Höhe der Einmündung zur Berliner Straße ein Verkehrsunfall. Ein Lkw fuhr aufgrund der baustellenbedingten Vollsperrung rückwärts auf der Kaiserslauterer Straße, wobei er mit dem Fahrzeugheck gegen ein Verkehrsschild fuhr. Hierbei verhakte sich das Verkehrsschild am Fahrzeugheck des Lkw und wurde etwa 200 Meter weit hinter dem Lkw bis in die Berliner Straße hergezogen. Dort legte der unbekannte Fahrer das Schild neben der Fahrbahn ab und setzte seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Angaben zu tätigen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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