Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Versuchter Einbruch in Kindergarten
Erfurt (ots)
Über das verlängerte Wochenende hatten es Einbrecher auf einen Kindergarten im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen abgesehen. Die Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise auf das Gelände der Einrichtung. Anschließend versuchten sie, mit einem unbekannten Hebelwerkzeug eine Nebeneingangstür zur Küche zu öffnen. Dies misslang jedoch. An der Tür hinterließen sie mehrere Hebelspuren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)
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