Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am 30.06.2026, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 21:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel. Ein grauer Ford Focus mit Homburger Kreiskennzeichen parkte am rechten Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den vorgenannten Ford. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne die erforderlichen Angaben zu tätigen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell