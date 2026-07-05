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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Fahrzeug in Homburg/Ortsteil Reiskirchen

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum des 04.07.2026, 02:45 Uhr bis, 10:45 Uhr begibt sich ein bislang unbekannter Täter an den in der Peterstraße in Homburg, Ortsteil Reiskrichen, unmittelbar vor einem Wohnanwesen abgeparkten schwarzen BMW der 3er Reihe und schlägt mittels bis-lang unbekannten Gegenstandes eine Fahrzeugscheibe ein. In der Folge entwendet dieser eine Geldbörse und flieht von der Tatörtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 500 Euro geschätzt.

Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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