Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht im Bereich Homburg Waldstadion

Homburg (ots)

Am 02.07.2026 kam es in der Zeit von 17:30 bis 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Waldstadions. Ein silberner VW Golf mit Neunkircher Kreiskennzeichen parkte auf dem Parkplatz des Waldstadions. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Versuch ein- oder auszuparken den vorgenannten PKW und verließ danach die Örtlichkeit ohne sich um seine Pflichten zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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