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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mehrere Fälle von Trickdiebstahl im Bereich von Gersheim

Gersheim (ots)

Am 30.06.26 klingelte ein bislang unbekannter männlicher Täter gegen 12:30 Uhr an einem Einfamilienhaus in Bliesdalheim und gab sich gegenüber der Geschädigten als Brandschutzbeauftragter einer Versicherung aus. Unter dem Vorwand den Brandschutz des Wohnanwesens zu prüfen, verschaffte sich der Täter Zutritt. Dort lenkte der Mann die Geschädigte derart ab, dass er unbemerkt Bargeld entwenden konnte.

Am 01.07.26 ereignete sich ein gleichgelagerter Fall in Walsheim. Auch hier gab sich der Täter als Brandschutzbeauftragter einer Versicherung aus, um hierdurch in das Wohnanwesen zu gelangen.

In beiden Fällen wird der Täter als männlich, ca. 170 - 175 cm groß, schlank, ca. 55 Jahre alt, westeuropäischer Phänotyp und spricht akzentfreies Deutsch beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei-inspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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