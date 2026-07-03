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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Wohnwagens in Blieskastel-Aßweiler

Blieskastel (ots)

In der Nacht von Dienstag den 30.06.2026 auf Mittwoch den 01.07.2026 wurde in Blies-kastel-Aßweiler ein Wohnwagen der Marke Fendt mit Homburger Kreiskennzeichen auf bislang ungeklärte Art und Weise entwendet. Der Anhänger stand im umzäunten Garten eines Wohnhauses. Trotz Sicherung mittels Deichselschlosses konnten der oder die Täter den Wohnwagen im Wert von über 30.000 EUR stehlen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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