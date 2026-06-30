Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Rathausstraße in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Nacht vom 28.06.2026 auf den 29.06.2026 ereignete sich im Bereich der Rathausstraße in 66450 Bexbach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Fahrzeug ein am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes touchiert. Anschließend flüchtet Verursacher von der Unfallstelle, ohne zuvor seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell