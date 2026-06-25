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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Raubüberfall auf Spielothek in Homburg

Homburg (ots)

Am 25.06.2026, gegen kurz vor 02:00 Uhr, ereignete sich ein Raubüberfall auf eine Spielothek in der Mainzer Straße in Homburg. Ein bislang unbekannter, maskierter Täter begab sich in die Spielhalle und forderte von dem Angestellten, unter Vorhalten einer Schusswaffe, die Herausgabe von Bargeld. Der Täter erbeutete einen mittleren dreistelligen Geldbetrag und flüchtete nach Tatbegehung in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 170 cm groß, 20-30 Jahre alt, normale Statur, komplett dunkel gekleidet (lange Hose, langes Oberteil, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe), maskiert mit Sturmhaube (lediglich mit Löchern in der Augenpartie). Der Täter soll deutsch mit arabischem Akzent gesprochen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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