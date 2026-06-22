PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an einem PKW in 66424 Homburg-Schwarzenbach

Homburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 21.06.2026, ca. 20:30 Uhr auf Montag, 22.06.2026, ca. 05:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Erikastraße in 66424 Homburg-Schwarzenbach. Ein bislang unbekannter Täter zerstach mit einem spitzen Gegenstand vier Reifen an einem schwarzen Opel Astra, welcher vor einem Mehrparteienhaus am Fahrbahnrand geparkt war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 09:29

    POL-HOM: Sachbeschädigung an insgesamt drei Fahrzeugen im Homburger Ortsteil Beeden

    Homburg (ots) - Im Zeitraum vom 20.06.2026, 08:00 Uhr, bis 21.06.2026, 18:50 Uhr, verkratzte eine unbekannte Person drei Fahrzeuge, welche in der Remigiusstraße am Fahrbahnrand abgestellt waren. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 09:23

    POL-HOM: Körperverletzung unter Jugendlichen auf dem Blumengartenfest in Bexbach

    Bexbach (ots) - Am 21.06.2026, gegen 00:30 Uhr, kam es auf dem Blumengartenfest in Bexbach zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil von zwei Jugendlichen. Hierdurch erlitten die Geschädigten mehrere Verletzungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 09:16

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE in Bexbach

    Bexbach (ots) - Am 19.06.2026, gegen 19:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände des REWE-Markts in Bexbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte der bislang unbekannte Verursacher, vermutlich während des Ausparkens, mit einem geparkten Mercedes mit Pirmasenser Kreiskennung. Nach dem Unfallgeschehen flüchtete der Verursacher unerkannt von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren