Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an einem PKW in 66424 Homburg-Schwarzenbach

Homburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 21.06.2026, ca. 20:30 Uhr auf Montag, 22.06.2026, ca. 05:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Erikastraße in 66424 Homburg-Schwarzenbach. Ein bislang unbekannter Täter zerstach mit einem spitzen Gegenstand vier Reifen an einem schwarzen Opel Astra, welcher vor einem Mehrparteienhaus am Fahrbahnrand geparkt war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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