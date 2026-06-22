Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 19.06.2026, gegen 19:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände des REWE-Markts in Bexbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei kollidierte der bislang unbekannte Verursacher, vermutlich während des Ausparkens, mit einem geparkten Mercedes mit Pirmasenser Kreiskennung. Nach dem Unfallgeschehen flüchtete der Verursacher unerkannt von der Örtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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