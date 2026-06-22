Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an insgesamt drei Fahrzeugen im Homburger Ortsteil Beeden

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 20.06.2026, 08:00 Uhr, bis 21.06.2026, 18:50 Uhr, verkratzte eine unbekannte Person drei Fahrzeuge, welche in der Remigiusstraße am Fahrbahnrand abgestellt waren.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch(06841-1060) bzw. per E-Mail (PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

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