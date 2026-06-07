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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Lingen (ots)

Am Freitagabend gegen 23:20 Uhr kam es in der Großen Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft. Aus diesem entwendeten sie Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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