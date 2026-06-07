Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Lebensmittelgeschäft
Lingen (ots)
Am Freitagabend gegen 23:20 Uhr kam es in der Großen Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft. Aus diesem entwendeten sie Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.
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Marina Bruns
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